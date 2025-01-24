Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що тарифи на тепло і електроенергію не зміняться до завершення опалювального сезону.

Цю інформацію він озвучив під час засідання уряду.

“На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін”, — зазначив Шмигаль.

Він також додав, що у бюджеті на 2025 рік передбачено 42,3 млрд гривень на програму субсидій та пільг, що має забезпечити підтримку всіх українців, які цього потребують.

Знижка на електроенергію з 1 лютого

З 1 лютого в Україні запроваджується знижка на електроенергію, проте вона діятиме не для всіх споживачів. Пільговий тариф зможуть отримати побутові споживачі, які використовують електроприлади для опалення.

Для цієї категорії споживачів ціна буде знижена до 2,64 грн за 1 кВт електроенергії при споживанні до 2000 кВт на місяць. Тариф за кіловати, що перевищують цю норму, становитиме 4,32 грн/кВт-год. Знижка діятиме до 30 квітня 2025 року.

Варто зазначити, що платіжки за січень будуть розраховані за “старими” тарифами, оскільки новий тариф почне діяти лише в лютому.