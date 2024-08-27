Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.
Журналіст «Української правди» запитав Зеленського про ефективність підопічних Зеленського, зокрема про главу Офісу президента Андрія Єрмака та його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму.
Щодо Татарова Зеленський розповів, що вони «разом з Василем Малюком вбивали чеченців у Києві, поки ви (журналіст — ред.) тут не були». Про це, зокрема, знають і західні партнери, однак, за словами глави держави, це була непублічна інформація.
«Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?», — завершив президент.
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