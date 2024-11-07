Після публікації розслідування "Схем" про поїздки заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова до Росії в період 2014-2019 років, він виступив із запереченнями, назвавши інформацію недостовірною.

Про це повідомила керівниця київського бюро “Радіо Свобода” та проєкту розслідувань “Схеми” Наталія Седлецька.

За її словами, до виходу розслідування Татаров не надав відповіді на запити журналістів про мету своїх щонайменше 9 поїздок до Москви.

Водночас, за словами Татарова, інформація журналістів — це фейк.

“Абсолютно неприпустимо – поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо начебто наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію”, — заявив він.

Наталія Седлецька зауважила, що факти з розслідування “Схем” ретельно перевірені перехресним методом – співставлена інформація із баз даних про перетин кордону трьох країн – України, Білорусі та Росії. Після 2014 року авіасполучення між Києвом та Москвою було зупинене, то ж Татаров діставався столиці РФ через Мінськ.

“Таку інформацію неможливо знищити, як і внести її “заднім числом” – вона потрапила у витоки з різних баз даних за різні роки. Методологія аналізу описана у матеріалі”, — наголосила Седлецька.