У суботу, 1 лютого, Росія завдала ракетного удару по Полтаві. Внаслідок ворожої атаки загинула сім’я Яворських — батьки та 9-річна дівчинка.

Про трагедію повідомили Бібліотека-філія 6 Центральної бібліотеки Полтавської МТГ та співвласник “Нової пошти” Володимир Поперешнюк.

Загибла Олена Яворська була співробітницею контакт-центру “Нової Пошти”, її родина — чоловік та донька — проживали на другому поверсі зруйнованого Росією будинку.

“До останнього сподівалися на диво, але його, на жаль, не сталося. Вчорашній приліт у Полтаві торкнувся і Нової Пошти — Росія вбила нашу колегу та її родину. Загинула співробітниця контакт-центру Нової Пошти Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня донечка Софія, якій було всього 9 років. За освітою Олена була вчителькою біології, утім у 2015 році влаштувалася у Нову пошту. Команда Нової Пошти, як і всі українці, у жалобі”, — написав Поперешнюк.

У місцевій бібліотеці відреагували на загибель юної дівчинки Софії, постійної читачки, яка “щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем”.

“Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє”, — повідомили в полтавській бібліотеці.

Додамо, що в результаті вчорашнього удару терористів по будинку у Полтаві загинуло 14 людей, серед них двоє дітей. Ще 17 отримали поранення. Врятувати вдалося 22 людини.