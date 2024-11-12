Чи мріяли ви мешкати далеко від шуму мегаполіса, в оточенні природи у власному сучасному та комфортному будинку? Якщо ваша відповідь ствердна та ви прагнете перетворити бажане на дійсність, виберіть для купівлі таунхаус у житловому комплексі Свій Дім 2. Про особливості проєкту забудовника Smart Development дізнавайтеся далі в матеріалі.

Таунхаус в Київській області: ваша гавань затишку та комфорту

Якщо ви не хочете відмовлятися від зручностей життя у великому місті та водночас насолоджуватися перевагами проживання у приватному будинку, ідеальним варіантом для вас стане таунхаус в Крюківщині. Зручна локація житлового комплексу Свій Дім 2 від будівельної компанії Smart Development дозволить користуватися перевагами та можливостями столиці, адже на авто можна всього за 15 хвилин дістатися до Києва.

Варто зазначити, що інфраструктура села Крюківщина також активно розвивається, тому в житловому комплексі та поруч з ним є все необхідне для комфортного життя: супермаркети, аптеки, кафе, дитячі садки, школи, поштові відділення тощо. Таунхауси будуються в мальовничій місцевості Бучанського району поряд з парком та озером. На території Свій Дім 2 заплановано створення ландшафтного парку з дитячим та спортивним майданчиками. Окрім того, буде облаштовано затишну зону для відпочинку.

Будинки під Києвом від Smart Development зводяться з дотриманням стандартів якості та використанням безпечних матеріалів. Покрівлі таунхаусів утеплено та гідроізольовано, завдяки чому тепло всередині будинків буде добре зберігатися. У таунхаусах Свій Дім 2 передбачено водо- й електропостачання, а також електричне опалення.

Продумане планування кімнат будинку забезпечує максимальну зручність проживання для сучасної людини. Спальна кімната, кухня, дитяча, передпокій, хол, гардеробна та санвузли на кожному поверсі – це простір, який доступний для власників навіть найменшого таунхаусу. Окрім того, забудовник надає можливість вносити зміни в планування, тому ви зможете створити своє ідеальне помешкання. Розмаїття варіантів поверховості та загальної площі будинків надає змогу вибрати оптимальне помешкання відповідно до ваших потреб.

Кожен таунхаус матиме власне паркомісце та невелику земельну ділянку. Ви зможете обладнати зарядну станцію для вашого електромобіля, а також облаштувати своє подвір’я. Помешкання у Свій Дім 2 стане справжнім райським куточком для вас.

Купити таунхаус в житловому комплексі Свій Дім 2

Якщо ви розглядаєте можливість купівлі будинку від Smart Development як житла для себе або ж з метою інвестування в нерухомість, звертайтеся до відділу продажу забудовника. Контакти та актуальну інформацію щодо об’єктів можна дізнатися на офіційному сайті Smart Development. Перший внесок в розмірі 0%, можливість купівлі на виплат, зручна локація, закрита територія, розвинена інфраструктура, великий вибір будинків з різною площею та багато інших переваг роблять Свій Дім 2 чудовим варіантом для придбання.