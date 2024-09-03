Про це повідомила пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook.
Аеророзвідники 79-ї бригади вчасно виявили російську колону на підступах, і українські артилеристи разом з операторами ударних дронів миттєво відкрили по ній вогонь. Завдяки точних ударарів воїнів Десантно-штурмових військ ЗСУ росіяни почали розвертати техніку та тікати з поля бою.
Як зазначають у бригаді, окупанти знову пішли на “суїцидальну” атаку за підтримки техніки, але їхній зухвалий штурм завершився ганебною втечею та загибеллю кількох солдатів, що намагалися втекти.
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