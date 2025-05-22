Небезпека зачеперства в Україні: травми, смертельні випадки та відповідальність

З початку 2025 року в Україні зафіксовано чотири випадки загибелі підлітків, які займалися небезпечною розвагою, відомою як зачеперство. Ця діяльність полягає в тому, що молодь їздить на дахах тролейбусів, поїздів або між вагонами, знімаючи відео для соціальних мереж. Важливо розглянути причини такої поведінки та її наслідки.

У березні на Одещині двоє підлітків загинули внаслідок нещасних випадків, пов’язаних із зачеперством. Один з них, 12-річний хлопець, отримав ураження струмом на станції “Київ-Волинський”, коли намагався залізти на електричку. Він отримав опіки 85% тіла і, незважаючи на зусилля лікарів, помер через чотири дні. Лікарні регулярно приймають дітей з травмами, пов’язаними із цим небезпечним заняттям.

Людмила, завідувачка опікового відділення, зазначає, що окрім серйозних опіків, підлітки часто отримують травми від падінь з висоти, що призводить до переломів і забоїв внутрішніх органів. Шанси на виживання у таких випадках дуже малі, хоча є випадки, коли діти потрапляли до лікарні повторно.

Контактна мережа залізниці має напругу 27 тисяч вольт, що в 120 разів перевищує напругу в побутових розетках. Євген Єжков, менеджер відділу безпеки руху “Укрзалізниці”, пояснює, що навіть на відстані 1-1,5 метра від дроту можна отримати ураження струмом. Крім того, швидкість потягів (80-100 км/год) створює небезпеку, яка може зірвати людину з даху або затягнути під колеса.

Зачеперство передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил безпеки на залізниці, а в окремих випадках – кримінальну. До 16 років відповідальність несуть батьки. У 2024 році Національна поліція зафіксувала 28 випадків зачеперства, внаслідок яких 15 дітей отримали травми, а дев’ять загинули. У 2025 році вже четверо підлітків загинули, повідомив начальник управління ювенальної превенції Василь Богдан.

На Київщині цього року сталося два випадки ураження електрострумом, один з яких став смертельним для 15-річної дівчини. Поліція також зафіксувала понад п’ять випадків, коли неповнолітні каталися на вагонах залізничного транспорту.

Якщо внаслідок дій зачеперів було пошкоджено транспорт або створено аварійну ситуацію, їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності за умисне пошкодження майна, що передбачає штраф до 68 тисяч гривень, виправні роботи або позбавлення волі до трьох років.

Дитяча психологиня Світлана Гайворонська пояснює, що підлітки сприймають зачеперство як гру або виклик, а соціальні мережі створюють ілюзію безпеки, оскільки інші роблять це без наслідків. Ризикована поведінка часто пов’язана з бажанням самоствердитися та отримати визнання, а також з тим, що підлітки не усвідомлюють наслідків своїх дій.

Ще одним фактором є нестача уваги з боку батьків або ж надмірна опіка. Психологиня радить батькам вести відкритий діалог, цікавитися інтересами дітей і пояснювати наслідки ризикованої поведінки, а також обережно контролювати контент, який вони споживають.

В “Укрзалізниці” зазначають, що разом із ювенальною поліцією проводять роз’яснювальні заходи у школах, розміщують оголошення на вокзалах і у вагонах, а також встановлюють камери спостереження та охорону на небезпечних ділянках, щоб запобігти трагедіям, пов’язаним із зачеперством.