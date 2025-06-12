Школярка в Івано-Франківську запобігла теракту, викривши вербування ФСБ

Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ в області

У Івано-Франківську 15-річна школярка стала героїнею, допомігши Службі безпеки України та поліції запобігти можливому теракту. Дівчина отримала пропозицію від представника російських спецслужб, який намагався завербувати її для виготовлення саморобного вибухового пристрою, призначеного для підриву в центральному парку міста.

За інформацією, опублікованою на Facebook-сторінці СБУ в області, дівчина отримала повідомлення через месенджер, де їй запропонували гроші за співпрацю. Згідно з інструкціями, вона мала виготовити вибухівку, “підсилити” її гайками та заховати в термосі. Щоб не викликати підозр у своїх близьких, куратор з ФСБ порадив дівчині збирати вибухівку в орендованій квартирі.

Школярка, усвідомлюючи небезпеку, звернулася до чат-боту “Спали ФСБшника” і повідомила про спробу вербування. Слідчі з’ясували, що представник російської спецслужби вказав дівчині, що вона повинна віднести вибухівку в парк під час години пік, коли там буде найбільше людей.

“У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом з неповнолітньою ‘агенткою’. Таким чином рашисти сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних, але й ліквідувати ‘виконавицю’ як зайвого свідка. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що ‘здасть’ її до СБУ”, – Служба безпеки України

Слідчі СБУ супроводжували кожен крок дівчини, що дозволило не лише запобігти теракту, а й задокументувати весь процес підготовки – від вербування до спроби підриву.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від восьми до 15 років ув’язнення. Служба безпеки України також працює над встановленням особи росіян, причетних до організації цього теракту в Івано-Франківську.