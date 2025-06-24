Підліток з Дніпра підозрюється у державній зраді та шпигунстві для РФ

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16-річного хлопця з Дніпра підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. В ході розслідування з’ясувалося, що за завданням РФ підліток наводив ракети на цілі в Дніпрі та Полтавській області.

Цю інформацію оприлюднила Служба безпеки України на своєму офіційному ресурсі. Слідчі виявили, що юнака завербували через Telegram-канали, де він шукав можливості для легкого заробітку.

Завданням підлітка було збирати розвіддані про розташування українських військових у Дніпрі та Полтавщині. Для цього він подорожував на рейсових автобусах, фотографував потенційні цілі на свій телефон і надсилав куратору фотозвіти з координатами, використовуючи Google-карти.

“За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі.”

У хлопця вилучили телефон, на якому були докази його протиправної діяльності. Йому висунули підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі неповнолітній перебуває під вартою, і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.