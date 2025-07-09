Евакуація підлітків з прифронтової зони Нікопольщини для навчання

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.
Спільними зусиллями правоохоронців Нікопольщини та волонтерів вдалося евакуювати двох підлітків з небезпечної прифронтової зони. Ця інформація була оприлюднена на сайті поліції Дніпропетровської області.
Хлопці, віком 13 і 14 років, походять з родини, яка опинилася в складних життєвих умовах. Вони вирушили з Нікопольщини до навчального табору, розташованого в Івано-Франківській області.
“Щоб забезпечити дітям спокійне середовище, належний догляд та можливість навчатися й відновлюватися.”
5 липня ювенальні поліцейські Нікопольського районного управління поліції, разом зі спеціалістами, супроводили дітей на автомобілі Червоного Хреста до місця їх навчання.
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- Російські війська атакували Нікопольщину FPV-дронами, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.
- Волонтери евакуювали чотирьох поні з прифронтової зони до безпечного села, де тварини відновлюються та готуються до іпотерапії для дітей і ветеранів.
- Мобільна вогнева група 114 бригади тактичної авіації успішно збила два дрони Shahed під час бою в Івано-Франківській області.