Евакуація підлітків з прифронтової зони Нікопольщини для навчання

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

Спільними зусиллями правоохоронців Нікопольщини та волонтерів вдалося евакуювати двох підлітків з небезпечної прифронтової зони. Ця інформація була оприлюднена на сайті поліції Дніпропетровської області.

Хлопці, віком 13 і 14 років, походять з родини, яка опинилася в складних життєвих умовах. Вони вирушили з Нікопольщини до навчального табору, розташованого в Івано-Франківській області.

“Щоб забезпечити дітям спокійне середовище, належний догляд та можливість навчатися й відновлюватися.” – Поліція Дніпропетровщини

5 липня ювенальні поліцейські Нікопольського районного управління поліції, разом зі спеціалістами, супроводили дітей на автомобілі Червоного Хреста до місця їх навчання.