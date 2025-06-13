Скасування ЛГБТ-параду в Тель-Авіві через удари Ізраїлю по Ірану

Про це пише Times of Israel.

У Тель-Авіві скасували цьогорічний ЛГБТ-парад через нещодавні удари Ізраїлю по іранських ядерних та військових об’єктах. Міська влада висловила побоювання щодо можливих відповідних дій з боку Ірану. Про це повідомляє Times of Israel.

Очікується, що Тегеран може відреагувати на ізраїльські удари в найближчі години. Цей марш, який є найбільшим заходом ЛГБТ-спільноти на Близькому Сході, мав зібрати тисячі учасників у місті.

Цей прайд мав стати першим у Тель-Авіві з 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС розпочав напад на Ізраїль.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував ситуацію:

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Біньямін Нетаньягу

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, проте наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Водночас низка країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході.