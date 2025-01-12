Про це в інтерв’ю АВС сказав радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц.

“Я очікую дзвінка між Трампом і Путіним найближчими днями або тижнями”, – сказав він.

На уточнювальне питання про формат зустрічі, чи буде це двостороння зустріч чи тристороння за участі президента України Володимира Зеленського радник Трампа зазначив, що ще у команді обраного президента ще “не встановили рамки” і продовжують працювати над цим.

За словами Волтца, Трамп вважає, що без діалогу з Росією досягнення миру неможливе.

“З погляду президента Трампа, ви не можете досягнути угоди, якщо не маєте якихось стосунків і діалогу з іншою стороною. І ми безсумнівно розпочнемо його у наступні місяці”, — заявив він.

Волтц наголосив, що російсько-українська війна має закінчитися дипломатичним шляхом.

Водночас він зазначив, що мирна угода має включати гарантії безпеки Україні, щоб не допустити повторення нападу РФ.