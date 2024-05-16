“Після того, як бронь отримали букмекерські контори, не маю більше жодного права топити за мобілізацію”, — йдеться в повідомленні телеграм-каналу “Джокер”.
В дописі також йдеться, що Glovo нібито не сплачує податки “під бронь”.
Канал підсумував, що це “зрив мобілізації”.
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