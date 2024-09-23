Telegram передаватиме правоохоронним органам різних країн світу на підставі їхніх офіційних запитів IP-адреси та номери телефонів користувачів, які порушуватимуть правила користування месенджером, зокрема використовуватимуть його для порушення законодавства.

Про це у понеділок написав засновник Telegram Павло Дуров на своїй сторінці в месенджері.

Telegram передаватиме IP-адреси та номери телефонів порушників держорганам «у відповідь на обґрунтовані юридичні запити», зазначив Дуров. За його словами, в угоду користувача Telegram і політику конфіденційності месенджера внесено відповідні зміни.

Крім того, як повідомив Дуров, останніми тижнями модератори, використовуючи, зокрема, штучний інтелект, видалили з пошукової системи Telegram весь потенційно шкідливий контент, зокрема пов’язаний із продажем заборонених товарів. Він також повідомив про появу в месенджері бота @SearchReport, в який можна поскаржитися на незаконний контент у результатах пошуку.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Павла Дурова затримали у Франції за кількома обвинуваченнями. Дурову, який народився в Росії і має громадянство Франції, інкримінували співучасть у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерування контенту в Телеграмі.