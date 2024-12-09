Telegram, який з початку повномасштабної війни з Росією став основним засобом комунікації для багатьох українців, наразі викликає занепокоєння у державних органів через можливі ризики шпигунства та дезінформації.

Про це повідомляє The New York Times.

Месенджер активно використовують для інформування про ракетні атаки, організації гуманітарної допомоги та збору коштів. Утім, залежність від Telegram стала предметом дискусій серед урядовців.

Влада обмежила використання платформи на робочих пристроях військових, чиновників і представників критичної інфраструктури, зосередивши увагу на більш захищених месенджерах, таких як Signal.

“Ми розуміємо, що залежність від Telegram є проблемою”, – зазначив народний депутат України Ярослав Юрчишин.

Популярність платформи в Україні зросла ще у 2017 році після заборони російської соціальної мережі VKontakte. Telegram, зокрема, використовувався під час президентської кампанії Володимира Зеленського у 2019 році, коли месенджер став важливим інструментом для комунікації з виборцями.

Зараз близько 70% українців використовують Telegram як основне джерело новин. Однак уряд все частіше піднімає питання про те, що додаток може бути інструментом впливу Росії через дезінформацію, поширення шкідливих програм і злам пристроїв. У спецслужбах також наголошують, що платформа дозволяє відстежувати місцезнаходження користувачів та навіть коригувати удари.

“У моїх родичів на окупованих територіях є лише один спосіб зв’язку – Telegram”, – повідомив аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України Максим Ялі.

Україна зверталася до компанії Apple з проханням вплинути на Telegram, щоб обмежити поширення фейкових акаунтів, пов’язаних із Росією. Telegram відреагував, але також тимчасово заблокував кілька офіційних українських каналів, що викликало додаткове занепокоєння.

На засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки у вересні було ухвалено рішення обмежити використання Telegram в урядових структурах. У Верховній Раді обговорюються законопроекти щодо прозорості адміністраторів великих каналів.

У той же час представники месенджера запевняють, що месенджер не несе жодної небезпеки.

“Telegram — це безпечний додаток для українців і користувачів у всьому світі”, – зазначають у компанії.

Влада, однак, вважає, що остаточно відмовитися від месенджера буде складно через його популярність. Зараз пропонуються заходи, які б нагадували користувачам про ризики, зокрема введення спеціальних попереджень для користувачів.

Урядовці висловлюють сподівання, що майбутні зміни у використанні Telegram будуть прийняті суспільством із розумінням.