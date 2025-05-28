Запуск чатбота Grok у Telegram: співпраця з xAI Ілона Маска влітку 2025

Про це повідомив співзасновник Telegram Павло Дуров

Чатбот Grok, що використовує штучний інтелект, незабаром з’явиться в популярному месенджері Telegram. Про це оголосив Павло Дуров, співзасновник Telegram, зазначивши, що запуск заплановано на літо 2025 року.

Ця інтеграція є частиною співпраці між Telegram та компанією xAI, заснованою американським мільярдером Ілоном Маском, яка володіє чатботом Grok. Дуров підкреслив, що це партнерство не лише розширить можливості Telegram, але й зміцнить його фінансову позицію, адже компанія отримає 300 мільйонів доларів у вигляді готівки та акцій від xAI, а також 50% доходу від підписок, які будуть реалізовані через платформу Telegram.

Завдяки величезній базі користувачів, яка налічує близько мільярда людей, Grok зможе значно розширити свою аудиторію. Наразі чатбот вже активно використовується в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

В Україні Telegram є одним з найпопулярніших джерел новин. Згідно з даними громадської організації “Опора”, понад 78% респондентів зазначили, що отримують новини саме через цей месенджер.

Однак варто зазначити, що Telegram зазнавав заборон у ряді країн, таких як Росія, Ісландія, Іран, Китай, Норвегія та інші. В Україні також розглядали можливість заборони застосунку, зокрема, народний депутат Микола Княжицький пропонував законопроєкт, що забороняє використання Telegram для чиновників і державних службовців.

У серпні 2024 року Павло Дуров був затриманий у аеропорту Парижа, коли виходив зі свого приватного літака. Французькі правоохоронці висунули проти нього кілька звинувачень, включаючи порушення, пов’язані з діяльністю Telegram, такі як тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей та розповсюдження насильницького контенту. За цими звинуваченнями йому загрожує до 20 років ув’язнення.

На захист Дурова виступив Ілон Маск, який підтримує свого партнера в цій складній ситуації.