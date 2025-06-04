Нове оновлення Telegram: повідомлення адміністраторам, обрізка голосових і HD фото

Про це йдеться в офіційному блозі месенджера Telegram

Telegram представив нове оновлення, яке приносить ряд корисних функцій для своїх користувачів. Тепер у месенджері можна надсилати повідомлення адміністраторам каналів, обрізати голосові повідомлення перед відправленням, а також надсилати фотографії у високій якості. Цю інформацію було опубліковано в офіційному блозі Telegram.

Однією з ключових новинок є можливість надсилати повідомлення адміністраторам каналів. Якщо власник каналу активує цю функцію, користувачі зможуть надсилати йому повідомлення, які не з’являтимуться в особистих чатах. Власник каналу також може встановити плату за такі повідомлення.

“Щоб надіслати повідомлення каналу, торкніться іконки повідомлення на нижній панелі каналу. Щоб увімкнути повідомлення для вашого каналу, перейдіть у Налаштування каналу > Повідомлення”

Групові чати тепер мають вкладки, що дозволяє користувачам швидше перемикатися між темами та не губитися в розмовах. Увімкнути цю функцію можна через Налаштування групи > Гілки.

Ще одне важливе оновлення – можливість обрізати голосові повідомлення перед їх відправленням. Після запису голосового повідомлення користувачі можуть встановити початкову та кінцеву точки, щоб вирізати потрібний фрагмент.

“Ця опція зʼявляється, коли ви проводите вгору, щоб заблокувати запис під час голосового повідомлення. Після запису та обрізки повідомлення ви можете записати додаткові фрагменти, знову натиснувши на іконку мікрофона”

Крім того, тепер користувачі можуть призупиняти та відновлювати запис голосових і відеоповідомлень.

Telegram також покращив якість зображень. Окрім повної роздільної здатності, з’явився варіант “висока якість”, який дозволяє надсилати фото з більшою кількістю деталей, але з меншим розміром файлу.

“Щоб надіслати зображення в HD, натисніть кнопку SD у редакторі фото або виберіть ‘Надіслати у високій якості’ через меню вкладень”

Серед інших оновлень – можливість для користувачів iPhone публікувати фото та відео в історії Telegram безпосередньо з інших застосунків через кнопку “Поділитися”. Також у опитуваннях тепер можна додавати до 12 варіантів відповідей, які можна зберігати в особисті нотатки або пересилати в інші чати.