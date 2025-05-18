Telegram отримав запит від однієї з країн Західної Європи з проханням обмежити доступ до політичних каналів, які мають консервативну спрямованість, в Румунії напередодні президентських виборів. Про це повідомив засновник платформи Павло Дуров.

Дуров зазначив, що йшлося про спробу заблокувати консервативні голоси в румунському інформаційному просторі. Офіційна позиція Telegram полягає в тому, що компанія не підтримує втручання у політичні процеси і не планує обмежувати політичну активність своїх користувачів у Румунії.

Хоча назва уряду, який зробив цей запит, не була розголошена, Дуров натякнув на нього, опублікувавши допис із смайликом багета. Він підкреслив, що “неможливо захищати демократію, знищуючи її” і “боротися з втручанням у вибори, втручаючись у вибори”.

Президентські вибори в Румунії

Верховний конституційний суд Румунії скасував результати виборів, що відбулися в листопаді 2024 року. Тоді перемогу в першому турі здобув проросійський кандидат Келін Джорджеску, але румунські спецслужби запідозрили Росію у втручанні у вибори, внаслідок чого Джорджеску було заборонено балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів від “Альянсу за Союз румунів”, та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан, який здобув 20,99% голосів.

18 травня 2025 року відбувається другий тур президентських виборів, в якому змагаються прозахідний кандидат Нікушор Дан та лідер ультраправої партії AUR, проросійський Джордже Сіміон.