Голова української розвідки каже, що Telegram, який контролюється російськими спецслужбами, став головним джерелом отримання інформації для суспільства.

Про це Буданов розповів в інтервʼю “Радіо Хартія”.

“Да, я ніколи цього не боявся сказати. Telegram — це реально, в нашому розумінні, загроза національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили. Він обігнав абсолютно все. Це те, чим ми живемо”, — сказав Буданов, відповідаючи на запитання, чи вважає Telegram шкідливим.

Він додав, що не виступає за те, “щоб просто взяти і закрити” цей месенджер в Україні.

“Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, що давайте, як то кажуть, “офізичимо” всі ці телеграм-канали. Ну, от якщо ти хочеш, як то кажуть, віщати якісь новини, будь ласка, зареєструйтеся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Чи за громадянином України. І тоді є відповідальність особиста у людини за те, що вона там розміщає”, — пояснив Буданов.

Нагадаємо, 25 березня зареєстрували законопроєкт, де заборона на користування Telegram стосується держслужбовців на робочих пристроях. Такий метод використовується у багатьох країнах. Для прикладу у США заборонено використовувати TikTok на девайсах в державних компаніях.