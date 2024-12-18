Рахункова палата України провела аудит діяльності телеканалу "Рада" та підприємств, що забезпечують роботу Верховної Ради, за 2020–2023 роки. Результати виявили фінансові порушення та проблеми з управлінням державним майном, що призвело до збитків у мільйони гривень.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

Зокрема, йдеться про підряди на виробництво контенту для телеканалу “Рада”, які на суму понад 250 мільйонів гривень отримала компанія “Кінокіт”. Це підприємство, за даними розслідувачів, має зв’язки з ексзаступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Через відсутність якісного технічного обладнання канал був змушений укладати контракти з підрядником.

“У 2020–2023 роках із бюджету витратили 1,5 мільярда гривень на придбання та утримання майна, яке перебуває на балансі державних підприємств і установ Верховної Ради”, – йдеться у повідомленні.

Аудитори підкреслили, що типові положення для організації мистецьких конкурсів відсутні, а це дозволило телеканалу проводити закупівлі навіть з одним учасником. Відтак частину підрядів компанія “Кінокіт” могла отримати без конкуренції.

“Таким чином переможця мистецького конкурсу обрано телеканалом ‘Рада’ на конкурсній основі відкрито та прозоро, з попереднім публікуванням оголошень про конкурс та його умови”, – заявили в Апараті Верховної Ради, спростовуючи звинувачення.

Водночас аудит виявив, що телеканал у 2021–2022 роках надавав своє майно в безоплатне користування, що завдало збитків державі на 4,8 мільйона гривень. Порушення також стосуються несвоєчасного оприлюднення звітів про виконання договорів на 22,9 мільйона гривень.

Ще однією проблемою є відсутність речових прав на 33 об’єкти нерухомості та чотири земельні ділянки, які використовуються установами Верховної Ради. Загальна площа земель, на які відсутні документи, становить 126 тисяч квадратних метрів.

На тлі викриттів стало відомо, що довіра до єдиного телемарафону, учасником якого є “Рада”, серед громадян України знизилася. Близько 17% опитаних вважають марафон актуальним, тоді як ще у 2023 році цей показник був на 5% вищим.

Підприємства, пов’язані з Верховною Радою, продовжують усувати виявлені аудитом порушення, водночас підкреслюючи, що всі процедури проводяться у відповідності до затверджених положень.