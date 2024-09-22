Президент України Володимир Зеленський запевнив, що телемарафон “Єдині новини” показує правдиву інформацію, і телеканали, які залучені до прямого ефіру, “вільні показувати те, що хочуть”.

Про це він розповів в інтерв’ю New Yorker.

“Цей телемарафон став ресурсом для людей, які, скажімо, не мають електрики або бачать безпілотники, що літають над головою. Було багато періодів, коли навколо була всіляка дезінформація, а телемарафон надавав правду. А ви кажете, що це погано. Гаразд, якщо це так, я не наполягаю”, — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що українські журналісти вирішили об’єднати зусилля для боротьби з російською дезінформацією. І нині всі шість каналів, чиї новинні відділи долучилися до телемарафону, продовжують існувати, як і раніше. До того ж ці телеканали “вільні показувати те, що хочуть”.

Нагадаємо, Верховна Рада виділила із держбюджету України на 2025 рік майже 1,6 мільярда гривень на фінансування телеканалу “Рада” та телемарафону “Єдині новини”.