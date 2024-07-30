Про це йдеться у відповіді київського управління Нацполіції на звернення народної депутатки Марії Іонової та співголови фракції “Європейська солідарність”, колишньої першої заступниці голови ВР Ірини Геращенко, яку остання оприлюднила у своєму Facebook.

У київському ГУ НП заявили, що розглянули звернення нардепів щодо можливого вчинення кримінального правопорушення відносно журналістів агентства “Укрінформ” з боку представників Офісу президента. Однак підстав для порушення справи, які б свідчили про відповідне кримінальне правопорушення, в поліції не виявили.

“Згідно зі статтею 214 КПК України підстав для внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактами, зазначеними у Вашому зверненні (йдеться про звернення нардепів Геращенко та Іонової – ред.), не виявлено”, – ідеться у відповіді правоохоронців.

За словами Геращенко, українські правоохоронні органи, щедро фінансовані зі скудного бюджету воюючої країни, героїчно відбилися від скандальної історії з цензурою в держагенції “Укрінформ”.

“Як гарячу картоплину, з Генпрокуратури в київську прокуратуру, звідти в поліцію перекидали наше депутатське звернення щодо публічних заяв журналістів про цензуру. Й ось відповідь – фактів не виявлено. При тому, що журналісти публічно заявляли про заборони писати на ті чи інші теми і втручання в редакційну політику”, — обурюється нардепка.

Вона наголошує, це поганий сигнал, який дає індульгенцію марафону і далі жити за чорними списками і “темниками”. Це свідчення залежності правоохооронної системи від Банкової.

“І не питайте потім, чому ми не в ЄС і не в НАТО. З політичною цензурою і кишеньковою правоохоронною системою туди не беруть. Ну, й окрема тема – реакція самого журналістського середовища. Всі знають про політичну цензуру і “темники”, але продовжують підігрувати цій ганьбі”, — резюмує Геращенко.