Тимчасові труднощі в сервісних центрах МВС через технічні роботи

Як повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС у Telegram

У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС) можуть виникнути тимчасові труднощі в роботі через проведення позапланових технічних робіт у Національній інформаційній системі. Про це інформує пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Зокрема, ці обмеження можуть вплинути на ряд послуг, таких як проведення теоретичних і практичних іспитів для отримання водійських прав, а також реєстрацію і перереєстрацію транспортних засобів. Також можливі перебої в процесі призначення належного користувача.

Технічні роботи також стосуються обслуговування Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У зв’язку з цими роботами можуть виникнути тимчасові збої в роботі онлайн-сервісів, зокрема в застосунку «Дія» та в Кабінеті водія. Це може вплинути на такі послуги, як заміна посвідчення водія, перереєстрація автомобілів, шеринг автомобілів, бронювання номерних знаків та продовження терміну їх зберігання.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що додатково буде оголошено про повне відновлення надання послуг. Наразі не вказується, скільки часу триватимуть технічні роботи.