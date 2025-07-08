Тимчасове призупинення доступу до електронних кабінетів вступників у ЄДЕБО 8 липня 2025

Про це інформує ДП “Інфоресурс”

8 липня 2025 року, з 16:00, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) буде тимчасово призупинено доступ до електронних кабінетів вступників. Про це повідомляє ДП “Інфоресурс”.

“До уваги учасників вступної кампанії та користувачів ЄДЕБО. Сьогодні, 8 липня 2025 року, з 16:00 орієнтовно впродовж години буде відсутній доступ до бази та електронних кабінетів вступників.” – ДП “Інфоресурс”

Цей період буде використано фахівцями “Інфоресурсу” для проведення важливих оновлень системи та технічних налаштувань, що сприятимуть покращенню роботи платформи.

З 1 липня 2025 року стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Ці кабінети є необхідними для подання заяв на вступ.

Реєстрація триватиме до 20 жовтня 2025 року, але вступникам рекомендується звертати увагу на конкретні терміни завершення прийому заяв для обраної траєкторії вступу.

Важливо зазначити, що якщо електронний кабінет був створений у попередні роки, цього року необхідно зареєструвати новий, оскільки всі кабінети, створені раніше, були анульовані.