Про це повідомляє пресслужба “Дії”

З 8:00 ранку 5 липня до 18:00 вечора 6 липня на порталі “Дія” та в однойменному застосунку буде призупинено функціонування послуги “єВідновлення”. Про це повідомила пресслужба сервісу.

Причиною тимчасового призупинення є оновлення реєстрів, які здійснюють фахівці платформи. Ця послуга дозволяє українцям подавати заявки на компенсацію за збитки, завдані їхньому житлу внаслідок війни з Росією.

“Оновлюватимемо функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дасть змогу додати нові сервіси, щоб “єВідновлення” стало ще зручнішим. Щойно все запрацює – “Дія” повідомить у своїх соцмережах вас першими.”

Інформація про програму “єВідновлення”

23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також порядок компенсації за нього з боку держави.

З травня 2023 року в Україні стартувала програма “єВідновлення”, яка надає можливість громадянам, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій, отримати фінансову допомогу на ремонт. Для цього потрібно подати заявку через застосунок “Дія” та повідомити про пошкодження.

Отримані кошти можуть бути використані виключно на відновлення власного житла, зокрема на придбання будівельних матеріалів або оплату послуг підрядників, які є учасниками програми.

Розробка послуги “єВідновлення” була здійснена Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS”.

10 травня 2023 року Міністерство цифрової трансформації запустило цю послугу в “Дії”, що дозволяє українцям подавати заявки на отримання коштів для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

12 травня 2023 року уряд визначив, що максимальна сума допомоги для українців, чиє житло зазнало незначних пошкоджень, становитиме 200 тисяч гривень.