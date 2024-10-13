Про це повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.
На Покровському напрямку темпи виїзду сповільнилися, оскільки більшість мешканців громади вже залишили регіон і знайшли безпечне місце.
“Також трішечки вщухли (темпи евакуації — ред.), тому що місцева влада, енергетики, ДТЕК, інші комунальні служби відновлюють електрику, газопостачання, водопостачання”, — додав він.
Водночас за словами керівника, зросла активність евакуації з Костянтинівської громади, а також із міст Костянтинівка та Дружківка, які часто піддаються обстрілам.
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