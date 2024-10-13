У Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку, спостерігаються зміни у темпах та характері евакуації.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.

На Покровському напрямку темпи виїзду сповільнилися, оскільки більшість мешканців громади вже залишили регіон і знайшли безпечне місце.

“Також трішечки вщухли (темпи евакуації — ред.), тому що місцева влада, енергетики, ДТЕК, інші комунальні служби відновлюють електрику, газопостачання, водопостачання”, — додав він.

Водночас за словами керівника, зросла активність евакуації з Костянтинівської громади, а також із міст Костянтинівка та Дружківка, які часто піддаються обстрілам.