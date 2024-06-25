Про це інформує генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.

Гендиректор підприємства повідомив, що протягом одного з днів минулого тижня отримали повістки від ТЦК та СП 119 людей, що є меншою кількістю порівняно з кількістю отриманих повісток кілька тижнів тому, коли їх отримали 220 працівників.

Водночас, він зазначив, що не всіх працівників мобілізують, але проблема з браком фахівців стає все більш актуальною. Підприємство намагається залучити молодь до 25 років та зберегти на роботі людей пенсійного віку, які мають достатньо сил і здоров’я для продовження праці.

Крім того, підприємство інтегрує демобілізованих працівників, серед яких вже є понад 500 осіб. Гендиректор також закликає жінок приєднатися до роботи на підприємстві.