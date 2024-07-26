Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтервʼю для NV.

Більш як 2 місяці тому набрав чинності новий закон про мобілізацію, а від дедлайну для оновлення військово-облікових даних пройшло вже 1,5 тижня.

Згідно з даними на 17 липня — 4,6 млн військовозобов’язаних, призовників та резервістів оновили свої облікові дані, а для порушників починаючи з 16 липня запрацювали значно підвищені штрафи за нехтування своїми обов’язками.

Чи є зараз потреба у збільшенні темпів мобілізації

За словами Лазуткіна, зараз темпи мобілізації зросли, порівняно з тими, які були наприкінці зими або на початку весни.

“Головне, щоб цей темп не було втрачено, і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4,6 млн військовозобов’язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати”, — зазначив Лазуткін.

Чи є наразі потреба у зниженні призовного віку

Речник МО наголосив, що нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер.

“Станом на зараз, гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності”, — каже він.

Демобілізація військових

Речник Міноборони назвав складним процесом роботи над законопроєктом про демобілізацію. Він наголосив, що консультації щодо цього йдуть постійно, але багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації, західної допомоги й того, чи будуть партнери дотримуватися дедлайну її постачання.

“На це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові задачі, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою. Це дуже комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генеральним штабом, військовим керівництвом, Міністерством оборони і всіма структурами, які до цього дотичні”, — каже Лазуткін.

Він додав, що військові самі розуміють, що зараз потрібне насамперед поповнення на позиціях, де тривають активні бойові дії.

“Військові ситуацію розуміють, прекрасно розуміють, і ми будемо робити все можливе для того, щоб в майбутньому кількість ротацій, як мінімум, відповідала потребі у відновленні тих людей, які знаходяться на лінії фронту”, — зауважив він.