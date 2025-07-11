Американський венчурний фонд інвестував $3,74 млн у українську оборонну компанію Tencore

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації

Компанія Tencore, що спеціалізується на виробництві роботів для Збройних Сил України, отримала інвестицію в розмірі 3,74 мільйона доларів від американського венчурного фонду MITS Capital. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві цифрової трансформації України.

“Це перший випадок, коли американський венчурний фонд інвестує в українську компанію в сфері оборонних технологій безпосередньо через українську юридичну особу в Дія.City. Отримані кошти Tencore використає для розширення досліджень і розробок, а також для збільшення виробничих потужностей.” – Міністерство цифрової трансформації України

Tencore є одним з провідних українських розробників наземних роботизованих комплексів. Найбільш відомим продуктом компанії є платформа TerMIT, яка вже пройшла випробування на фронті, відповідає стандартам НАТО і активно використовується підрозділами Сил оборони.

На сьогодні компанія виготовила понад 800 платформ, а до кінця 2025 року планує збільшити виробництво до 2000 одиниць.

У Мінцифри також зазначили, що в рамках Дія.City вперше в Україні були впроваджені міжнародні інструменти венчурного інвестування.

“Ці інвестиції роблять вкладення в українські компанії такими ж зрозумілими та безпечними, як у США та ЄС. Це дозволяє технологічним бізнесам і стартапам залучати інвестиції безпосередньо в Україні.” – Міністерство цифрової трансформації України

24 червня, під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі, президент Володимир Зеленський підкреслив, що потенціал оборонної промисловості України перевищує 35 мільярдів доларів, включаючи майже тисячу видів озброєнь.

Він також зазначив, що для реалізації цього потенціалу Україні необхідне додаткове фінансування. За словами президента, український оборонно-промисловий комплекс здатний виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів щороку, а також інші види озброєнь.

Оборонний кластер Brave1 та технологічний розвиток

26 квітня 2023 року в Україні було запущено Defence Tech кластер Brave1, який став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з державою, армією та бізнесом. Ця ініціатива має на меті збільшення виробництва зброї та техніки.

28 квітня 2025 року було оголошено про запуск Brave1 Market – маркетплейсу новітніх технологій для українських військових. На цій платформі підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку для використання, сплачуючи за неї коштами військової частини. Спочатку оплата буде здійснюватися грошима, а згодом – за допомогою “є-балів”.

Станом на червень 2025 року на платформі зареєстровано понад 3,6 тисячі розробок, з яких 300 відповідають стандартам НАТО.

Сума виданих грантів на оборонні інновації зросла до 50 мільйонів доларів, а загальна сума залучених інвестицій у український оборонний сектор за підтримки платформи перевищила 65 мільйонів доларів.