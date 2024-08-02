Про це він сказав під час пресконференції щодо відбудови “Охматдиту”.

За словами міністра охорони здоровʼя, результати попереднього тендеру, в якому перемогла компанія “Буд-Технолоджі” із однією з найдорожчих пропозицій, скасують.

“Благодійний фонд “Охматдиту” перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель. До проведення тендеру буде залучене ДП “Медичні закупівлі”, — розповів Віктор Ляшко.

Крім того ініціюють створення наглядово-ревізійної ради, у яку ввійдуть шість благодійників, які найбільше задонатили, а також по одному представнику від МОЗу та лікарні, і представники будівельних підрядників — загалом 15 осіб.

Раду повинні створити протягом тижня. Вона має затвердити критерії, за якими виберуть підрядника для відновлення. Після цього проведуть тендер через Prozorro. Тож усіх підрядників, які відповідають критеріям, закликають долучити до тендеру.