Про це повідомила директорка з управління портфелем проєктів Державного оператора тилу Вікторія Виноградова.
На зустрічі з ринком були представлені зміни в державному контракті, зокрема зменшення пені, подовження термінів контрактів та чіткий графік виробничого процесу.
Зміни в умовах постачання включають:
- зменшення пені за порушення строку поставки до 0.2% (раніше було 0.5%);
- можливість замовника односторонньо відмовитися від прийняття товару після прострочення термінів у будь-який час (раніше — після 30 днів);
- введення штрафів у розмірі 20% за поставку неякісного товар з порушенням термінів;
- додавання орієнтовного календарного плану оплати товару;
- запровадження графіка виробничого процесу, що дозволяє постачальникам визначати терміни для всіх етапів виробництва для кращого контролю та управління ризиками.
Планується проведення розширених консультацій з бізнесами для забезпечення співпраці з постачальником DOT – Державним оператором тилу. Основною метою на 2025 рік є укладення довгострокових контрактів, що відповідає запитам ринку.
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