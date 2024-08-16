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Про це повідомила директорка з управління портфелем проєктів Державного оператора тилу Вікторія Виноградова.

На зустрічі з ринком були представлені зміни в державному контракті, зокрема зменшення пені, подовження термінів контрактів та чіткий графік виробничого процесу.

Зміни в умовах постачання включають:

  • зменшення пені за порушення строку поставки до 0.2% (раніше було 0.5%);
  • можливість замовника односторонньо відмовитися від прийняття товару після прострочення термінів у будь-який час (раніше — після 30 днів);
  • введення штрафів у розмірі 20% за поставку неякісного товар з порушенням термінів;
  • додавання орієнтовного календарного плану оплати товару;
  • запровадження графіка виробничого процесу, що дозволяє постачальникам визначати терміни для всіх етапів виробництва для кращого контролю та управління ризиками.

Планується проведення розширених консультацій з бізнесами для забезпечення співпраці з постачальником DOT – Державним оператором тилу. Основною метою на 2025 рік є укладення довгострокових контрактів, що відповідає запитам ринку.

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