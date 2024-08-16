Державний оператор тилу оновив державний контракт з постачальниками речового майна, встановивши чіткий графік виробництва та 20% штраф за неякісний товар.

Про це повідомила директорка з управління портфелем проєктів Державного оператора тилу Вікторія Виноградова.

На зустрічі з ринком були представлені зміни в державному контракті, зокрема зменшення пені, подовження термінів контрактів та чіткий графік виробничого процесу.

Зміни в умовах постачання включають:

зменшення пені за порушення строку поставки до 0.2% (раніше було 0.5%);

можливість замовника односторонньо відмовитися від прийняття товару після прострочення термінів у будь-який час (раніше — після 30 днів);

введення штрафів у розмірі 20% за поставку неякісного товар з порушенням термінів;

додавання орієнтовного календарного плану оплати товару;

запровадження графіка виробничого процесу, що дозволяє постачальникам визначати терміни для всіх етапів виробництва для кращого контролю та управління ризиками.

Планується проведення розширених консультацій з бізнесами для забезпечення співпраці з постачальником DOT – Державним оператором тилу. Основною метою на 2025 рік є укладення довгострокових контрактів, що відповідає запитам ринку.