Вашингтон передав Києву невеликі партії першої військової допомоги з пакета на 1 мільярд євро, який було оголошеного після розблокування фінансування в Конгресі, проте на постачання всієї техніки можуть піти місяці.

Про це йдеться в статті The New York Times під назвою “США схвалили ще більше зброї для України. Тепер це гонка з часом”, яка ґрунтується на свідченнях більше десяти американських та єпропейських посадовців.

Видання стверджує, що вже 28 квітня Україна отримала від США партію снарядів і 155-міліметрових артилерійських снарядів і протитанкових ракет, Друга партія цього американського озброєння прибула на територію України 29 квітня, в понеділок.

Наступного дня до Польщі прибула нова партія ракет-перехоплювачів до системи ППО Patriot із Іспанії, які, за словами іспанського посадовця, “незабаром будуть на українському фронті”.

Частина нового озброєння для Києва почала надходити ще до оголошень, зазначається в матеріалі. Британське джерело повідомило виданню, що частина допомоги з пакета від Великої Британії, про який прем’єр-міністр країни Ріші Сунак оголосив 23 квітня, почала надходити кілька тижнів тому.

Тим не менш, основна частка озброєння з великих пакетів допомоги, які оголосили Велика Британія, Німеччина та США, надійде в Україну через кілька місяців.

Логістика – одна з причин — бойові машини, сучасні гармати, катери, сучасні гармати, системи ППО та пускові установки через їхні розміри часто доводиться переміщувати морем і потягами з посиленою охороною.

Американський посадовець сказав газеті, що більша частина великого озброєння і навіть частина боєприпасів, буде відправлена зі США і, швидше за все, не буде доставлена до середини літа, а то й пізніше.

Крім того, Вашигтон має визначити, звідки саме брати обіцяну Києву техніку так, аби не поставити під загрозу боєздатність підрозділів Альянсу, що її використовують.