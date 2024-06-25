З 25 червня в ЦНАП можна отримати військово-облікові документи з QR-кодом.

Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації.

Згідно з вказівками, для перевірки дійсності документа буде використовуватися його код. Документ буде виданий лише у випадку, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів міститься повна інформація про заявника.

«Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування», — йдеться у Мінцифри.

Процедура оформлення цього документа включає наступні кроки: відвідати ЦНАП, представити актуальні дані та їх підтвердження, внести всю інформацію в електронну систему, автоматично внести дані в систему «Оберіг» та отримати військово-обліковий документ з QR-кодом.