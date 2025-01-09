Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали подружжя, яке брало участь у підготовці теракту біля адмінбудівлі ТЦК у Дніпрі. Інцидент стався 14 грудня 2024 року, коли завербований російськими спецслужбами виконавець підірвав вибуховий пристрій, унаслідок чого загинула одна людина, а ще декілька осіб, зокрема двоє поліцейських, отримали важкі поранення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Раніше правоохоронцям вдалося оперативно затримати безпосереднього виконавця злочину – 37-річного місцевого жителя. У ході подальшого розслідування виявлено двох інших фігурантів, які виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Затриманими виявилися 33-річний дезертир, який залишив військову частину України, і його 25-річна дружина. Подружжя проживало у Дніпрі та під час пошуку роботи на сумнівних Телеграм-каналах потрапило в поле зору російських спецслужб. Віддалено їх завербували, після чого вони виконували інструкції кураторів із рф.

“За інструкцією окупантів вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений тайник. Після цього зрадники віддалено стежили за тим, як «виконавець» забрав із схованки СВП, про що месенджером доповіли своєму російському куратору”, – йдеться у повідомленні.

Щоб їхні пересування не викликали підозр, пара брала із собою трирічну дитину. Після здійснення теракту подружжя переїхало до іншого житла, де вони намагалися приховати сліди злочину. Однак правоохоронці з’ясували їхнє місцеперебування та затримали обох за новою адресою.

Під час обшуку вилучено мобільні телефони, одяг із доказами причетності до злочину, а також інструкції для виготовлення вибухових пристроїв, отримані від російських кураторів.

Зловмисників повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);

ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

На даний момент всі троє причетних до теракту перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативні дії із затримання здійснювали співробітники СБУ в Дніпропетровській області разом із Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.