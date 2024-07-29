Два роки тому росіяни влаштували жорстокий та цинічний воєнний злочин: 28 липня 2022 року був підірваний барак у Волноваській колонії № 120 смт Оленівка, де утримувалися 193 захисників Маріуполя, які попередньо вийшли з Азовсталі в російський полон за наказом вищого керівництва України. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 50 військовополонених, понад 130 отримали поранення різного ступеню важкості. На сьогоднішній день похована переважна кількість загиблих бійців, але ідентифікація досі триває.

Міжнародне розслідування

Станом на сьогодні жодна міжнародна організація не розслідує теракт. В августі 2022 року ООН створив розслідувальну місію, яка була розформована в січні 2023 року. Причина – росіяни не допустили експертів на місце теракту. 26 липня 2023 року Голова ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, що вибух не був спричинений HIMARS. Але, звичайно, цього не достатньо для того, щоб притягнути винних в злочині до відповідальності.

МКЧХ досі не змогли підтвердити або спростувати списки поранених та загиблих в теракті, як і отримати доступ до місць утримання поранених під час вибуху. Більше того, ще на етапі “евакуації” військовослужбовців з Азовсталі у 2022 році МКЧХ не змогли верифікувати усіх бійців і передати їхнім родинам звістки про стан здоров’я та місцезнаходження.

Поранені досі в полоні

Щонайменше 120 військовослужбовців, поранених під час вибуху, досі знаходяться в ворожому полоні, 59 з них – важкопоранені. У рідних немає інформації про те, що з їхніми близькими, чи надавалась їм належна медична допомога, де вони утримуються, немає зв’язку.

21 травня 2024 року ГО «Спільнота Оленівки» закликала державні органи обміняти агентів кремля, зокрема Павла Лебедя, В’ячеслава Богуслаєва та Нестора Шуфрича, на захисників Маріуполя, а саме важкопоранених під час теракту в Оленівці.

День вшанування пам’яті страчених в Оленівці

На сьогоднішній день в Україні немає офіційного дня вшанування пам’яті страчених в Оленівці.

11 липня 2023 року дружина пораненого в теракті захисника Марія Алєксєєвич зареєструвала петицію до президента з проханням започаткувати на державному рівні дні скорботи та вшанування пам’яті захисників, страчених внаслідок теракту в Оленівці. Ця петиція набрала 25000 голосів ще у вересні 2023 року, відповіді від президента ми досі не отримали.

Також “Спільнота Оленівки” зверталася до різних депутатів Верховної Ради з проханням зареєструвати законопроект, деякі відповіли, а саме Анатолій Остапенко і його колеги. Результатом став проект постанови 10188 про вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, який був зареєстрований 24 жовтня 2023 року.

Пізніше голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв надав рекомендації щодо проекту постанови 10188, зазначивши: «На думку Українського інституту національної пам’яті, встановлення додаткової комеморційної дати, як це пропонується проектом Постанови 10188, може переобтяжити національний календар пам’ятних дат, сплутавши відповідні меморіальні акценти».

Станом на липень 2024 постанова 10188 не розглянута, відповіді на неї немає досі. За майже два роки з моменту коли сталася трагедія, попри всі зусилля родичів загиблих та поранених, в Україні не було оголошено офіційного дня пам’яті за страченими в теракті – не було зроблено мінімуму для того, щоб пам’ять про хлопців жила в нашій країні і передавалася наступним поколінням.