Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За цією інформацією, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з керівниками військових управлінь, відповідальних за підготовку, а також командирами бойових бригад та начальниками навчальних центрів.
Сирський наголосив на важливості якісної підготовки як ключового чинника для збереження життя українських військових.
“Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу”, — підкреслив він.
Крім того, ЗСУ планують збільшити термін базової загальновійськової підготовки, і відповідний проєкт буде впроваджено в жовтні-листопаді цього року.
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