Головнокомандувач ЗСУ провів нараду за участі командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За цією інформацією, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з керівниками військових управлінь, відповідальних за підготовку, а також командирами бойових бригад та начальниками навчальних центрів.

Сирський наголосив на важливості якісної підготовки як ключового чинника для збереження життя українських військових.

“Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу”, — підкреслив він.

Крім того, ЗСУ планують збільшити термін базової загальновійськової підготовки, і відповідний проєкт буде впроваджено в жовтні-листопаді цього року.