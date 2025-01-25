Також мають внести зміни, щоб тимчасово не застосовували штрафи до тих, хто вчасно його не пройшов.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Усі обмежено придатні військовозобовʼязані мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Інакше будуть штрафи. За словами Верещук, понад мільйон людей не пройшли такий медогляд через те, що не отримували виклики на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК, зокрема через черги.

“Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу”, — пише Верещук.

Вона пояснила, що зараз влада працює над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного проходження ВЛК обмежено придатними. Також мають внести зміни, щоб тимчасово не застосовували штрафи до тих, хто вчасно його не пройшов.