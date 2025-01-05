Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що наразі обговорюється ідея про продовження терміну добровільного повернення на службу військових після самовільного залишення частин.

Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

Вона зокрема розповіла про міжвідомчу нараду з ветеранської політики та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей, де обговорювалася проблема СЗЧ.

Серед інших були присутні представники Міноборони, ЗСУ, Військової служби правопорядку, деяких бойових підрозділів.

За словами Верещук, на нараді було висловлено “конструктивні ідеї, які одразу взяли в роботу”.

“Перше: 01 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме – це предмет обговорення). Отже, це поки що тільки ідея, але ми вже почали обговорювати це з оборонним комітетом ВРУ”, — сказала Верещук.

Також вона сказала, що домовились для роботи з повернення воїнів активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів.

“Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)”, — наголосила Верещук.