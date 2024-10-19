Тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) збільшили з 30 днів до півтора місяця.

Про це сказав заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін на брифінгу в Києві, повідомляє “Українська правда”.

“Один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки”, – сказав Межевікін.

З цією метою була розроблена та затверджена програма БЗВП з терміном навчання 1,5 місяця. Вона вже впроваджена на базі чотирьох навчальних центрів ЗСУ.

Межевікін наголосив, що збільшення терміну навчання військовослужбовців до півтора місяця є пілотним проєктом і його результати будуть проаналізовані наприкінці поточного року. Наразі до цього експерименту залучені близько 500 військовослужбовців.

За словами представника Генштабу, оновлена програма БЗВП передбачається вивчення основ застосування безпілотників та окопних засобів радіоелектронної боротьби і розвідки (РЕБ/РЕР), посилення тактико-вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на фронті, особливо виживання в холодну пору року.