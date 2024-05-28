Про це Арʼєв розповів телеканалу Еспресо

Адже, мовляв усі військовозобов’язані не встигнуть оновитися протягом 60 днів і можуть отримати штрафи. Тому сьогодні у Раді буде зареєстровано відповідний законопроєкт.

“Застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми. Саме тому, на наступному засіданні Комітету з питань цифрової трансформації ми викликали заступницю міністра оборони, а також поставили ряд питань до уряду. Зокрема, звідки були виділені кошти на створення застосунку та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення”, — зазначив Арʼєв.