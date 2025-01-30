В Україні обмежено придатним продовжують термін повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) до 5 червня 2025 року.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Ключові рішення:

Особи до 25 років і визнані інвалідами не зобов’язані повторно проходити ВЛК.

Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт №12457 вже зареєстровано у Верховній Раді.

До ухвалення змін ТЦК не застосовуватимуть штрафи та не оголошуватимуть у розшук тих, хто не встиг пройти ВЛК.

Таке рішення ухвалили на робочій нараді в Офісі президента за участю представників Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил і голови профільного комітету Ради Олександра Завітневича.