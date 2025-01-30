Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
Ключові рішення:
- Особи до 25 років і визнані інвалідами не зобов’язані повторно проходити ВЛК.
- Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт №12457 вже зареєстровано у Верховній Раді.
- До ухвалення змін ТЦК не застосовуватимуть штрафи та не оголошуватимуть у розшук тих, хто не встиг пройти ВЛК.
Таке рішення ухвалили на робочій нараді в Офісі президента за участю представників Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил і голови профільного комітету Ради Олександра Завітневича.
- Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних
- Термін для повторного проходження ВЛК обмежено придатним можуть подовжити
- “Обмежено придатні” мають пройти ВЛК до 4 лютого, — Міноборони пояснило деталі