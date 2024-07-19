Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр повідомив, що ремонтна кампанія на атомній генерації спланована так, щоб АЕС на підконтрольній уряду території працювали усіма блоками упродовж осінньо-зимового періоду.

“Сьогодні з врахуванням тої складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити строки, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки”, — сказав Галущенко.

Він наголосив, що вихід з ремонту додаткового енергоблока АЕС відчутно змінює ситуацію в енергосистемі, адже більшість блоків мають потужність 1 ГВт.

Міністр також зазначив, що основним завданням енергетиків є максимально можливе відновлення генеруючих потужностей до початку опалювального сезону.