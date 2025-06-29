Атака на Тернопільщині: збиті ракети та безпілотник, жертв немає

Як повідомляє facebook-сторінці начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди

У ніч на 29 червня на Тернопільщині відбулася атака, в результаті якої були збиті ракети та безпілотник. Падіння уламків призвело до пошкодження двох будівель, проте, на щастя, жодних жертв чи травм не зафіксовано.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода поділився інформацією про подію на своїй Facebook-сторінці:

“Завдяки роботі ППО зафіксовано збиття ракет і ворожого БПЛА типу ‘Герань-2’. Люди не постраждали.”

Згідно з повідомленням, в селі Іване-Золоте частково постраждала будівля сільськогосподарського підприємства через падіння уламків та детонацію бойової частини боєприпасу.

У селі Яблунів залишки крилатої ракети Х-101 впали на територію приватного домогосподарства, але негативних наслідків не було.

Також у селі Лози уламки ракети Х-101 пошкодили стіну приватної господарської будівлі.

Повітряну тривогу на Тернопільщині оголосили о 01:00, коли було зафіксовано загрозу з боку безпілотників і крилатих ракет. Відбій тривоги пролунав о 05:05.