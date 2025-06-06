Підвищення забруднення повітря в Тернополі після нічного обстрілу

Про це на своїй фейсбук-сторінці начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди, посилаючись на результати перевірки, яку зробили працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб

6 червня в Тернополі, після нічного обстрілу, було зафіксовано підвищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. У зв’язку з цим, місцевим жителям рекомендують закривати вікна та уникати прогулянок на свіжому повітрі.

Цю інформацію оприлюднив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на результати перевірок, проведених фахівцями обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Станом на 08:00 було виявлено перевищення гранично допустимих норм деяких шкідливих речовин у повітрі.

“Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Просять не відкривати вікна. Заміри атмосферного повітря продовжуються. Про результати повідомлять додатково.” – В’ячеслав Негода

Завідувач сектору цивільного захисту центру контролю і профілактики хвороб Лілія Ладика зазначила, що заміри повітря будуть проводитися кілька разів.

“Заміри повітря ми здійснюємо вже після того, як відбулося загорання. Після закінчення повітряної тривоги. Заміри показників продуктів спалювання здійснюємо там, де є житлові будинки. Коли загасять вогонь повністю, нам про це повідомляє головне управління ДСНС, то ми здійснюємо повторні заміри. Якщо потрібно, то ще раз беремо зразки повітря. І так до поліпшення ситуації із забруднення атмосферного повітря. Результати замірів передамо у Тернопільську ОВА.” – Лілія Ладика

Нагадаємо, що повітряна тривога на Тернопільщині почалася о 0:55, а перші вибухи в місті пролунали о 3:16. О 6:00 ранку мешканців закликали зачинити вікна через виниклі пожежі.