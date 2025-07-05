Про це написали на сторінці департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації у Facebook

Тернопільський обласний художній музей отримав назад ікону “Христос Вседержитель”, яка була створена невідомим майстром на Слобожанщині. Цю інформацію оприлюднили представники департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації.

Ікону було вилучено у пасажира потяга “Київ – Перемишль”.

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Ця ікона “Христос Вседержитель” збереглася в чудовому стані, прикрашена елегантним металевим окладом, що відображає традиції українського барокового мистецтва.