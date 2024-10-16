Задля виконання заходів програми захисту населення від надзвичайних ситуацій Тернопільська міська рада закупила 4500 спальних мішків, що не мали сертифікатів якості та передали їх до місцевих закладів освіти.

Державна аудиторська служба України повідомила про даний про дану схему на своєму сайті.

Під час проведення Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області перевірки було встановлено, що закупівля здійснювалася без застосування відкритих торгів. Приватному підприємцю було переведемо 12 млн бюджетних коштів.

Міські чиновники так і не змогли пояснити, яким чином вони обирали постачальника, а також чому спальні мішки не відповідали вказаним ними ж вимогам щодо якості.