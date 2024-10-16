Державна аудиторська служба України повідомила про даний про дану схему на своєму сайті.
Під час проведення Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області перевірки було встановлено, що закупівля здійснювалася без застосування відкритих торгів. Приватному підприємцю було переведемо 12 млн бюджетних коштів.
Міські чиновники так і не змогли пояснити, яким чином вони обирали постачальника, а також чому спальні мішки не відповідали вказаним ними ж вимогам щодо якості.
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