Україна прагне зміцнити свій повітряний захист і веде переговори з партнерами щодо можливості використання західної далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що вже зроблено багато для зміцнення системи захисту, але ще потрібно працювати над покращенням ППО та підготовкою підрозділів. Він підкреслив важливість бойової авіації як ключового елемента повітряного щита держави.

“На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба від “шахедів” та ракет. Зокрема від північнокорейських ракет”, — сказав Президент.

Президент повідомив, що з початку літа з Курської області по Сумщині було завдано майже 2 тисячі ударів, використовуючи артилерію, міномети та дрони.

Він також зазначив, що одна з північнокорейських ракет вбила двох людей на Київщині. Експерти встановили тип ракети та місце її запуску, і президент підкреслив, що українці мають право відповідати на терор для його зупинки.

“Терор повинен програвати завжди – це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів”, — сказав Зеленський.

Зеленський вважає, що для зупинки ракетного терору необхідно завдавати далекобійні удари по місцях запуску ракет у Росії та знищувати російську військову логістику.