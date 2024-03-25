Підрозділ терористів ІДІЛ з провінції Хорасан звернувся до Путіна, загрожуючи новим терактом на території Росії.

Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Терористи висловили протест проти катування підозрюваних у нападі на Крокус Сіті Хол і оголосили про підготовку до “важких, смертельних, кривавих, болючих, пекельних та руйнівних ударів”, які очікуються “дуже скоро”.

Також була вислана загроза особисто Путіну.

Нагадаємо, раніше ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі “Крокус” у підмосковному Красногорську.