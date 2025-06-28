Теракт у Північному Вазіристані: загинули десятки пакистанських військових

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на місцевих урядовців та поліцію.
У Північному Вазіристані, що в Пакистані, стався жахливий теракт, коли смертник на замінованому автомобілі атакував військовий конвой. Ця подія сталася неподалік кордону з Афганістаном, про що повідомили місцеві урядовці та поліція, згідно з інформацією агентства AFP.
За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули щонайменше 16 пакистанських солдатів. Водночас агентство Reuters наводить інформацію про 13 загиблих військових. Ще 10 осіб отримали поранення, з яких деякі перебувають у критичному стані і були терміново доставлені до військового шпиталю на вертольотах.
Офіс головного міністра провінції Хайбер-Пахтунхва підтвердив, що внаслідок теракту загинули вісім співробітників служб безпеки. Головний міністр Алі Амін Гандапур рішуче засудив цей вибух і висловив свої співчуття родинам загиблих.
Відповідальність за напад взяло на себе угруповання, очолюване польовим командиром Хафізом Гюлем Бахадуром, яке є частиною пакистанського “Талібану”, повідомляє The Times of India.
Район поблизу афганського кордону вже давно слугує притулком для різних ісламістських бойових угруповань, які діють з обох сторін кордону. Ісламабад звинувачує бойовиків у створенні тренувальних таборів в Афганістані для організації нападів на пакистанську територію, проте Кабул заперечує ці звинувачення, вважаючи їх внутрішньою проблемою Пакистану.
Пакистанський Талібан, також відомий як Техрік-е-Талібан Пакистан (ТТП), об’єднує кілька ісламістських бойових груп, які вже тривалий час ведуть війну проти уряду Пакистану, прагнучи замінити його власною ісламською системою управління.
Основною метою бойовиків Талібану є пакистанські військові, які неодноразово проводили наступальні операції проти цього угруповання.
Корисне для прочитання:
- Трьох агентів ГРУ Росії засудили до 15 років за теракт проти українського військового у Харкові.
- Пакистан засудив авіаудари США по ядерних об’єктах Ірану та закликав до дипломатії для вирішення кризи. Трамп висунутий на Нобелівську премію миру, а в Карачі пройшли масові протести проти США та Ізраїлю.
- Російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині, поранено трьох людей, одна у тяжкому стані.