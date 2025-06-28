Теракт у Північному Вазіристані: загинули десятки пакистанських військових

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на місцевих урядовців та поліцію.

У Північному Вазіристані, що в Пакистані, стався жахливий теракт, коли смертник на замінованому автомобілі атакував військовий конвой. Ця подія сталася неподалік кордону з Афганістаном, про що повідомили місцеві урядовці та поліція, згідно з інформацією агентства AFP.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули щонайменше 16 пакистанських солдатів. Водночас агентство Reuters наводить інформацію про 13 загиблих військових. Ще 10 осіб отримали поранення, з яких деякі перебувають у критичному стані і були терміново доставлені до військового шпиталю на вертольотах.

Офіс головного міністра провінції Хайбер-Пахтунхва підтвердив, що внаслідок теракту загинули вісім співробітників служб безпеки. Головний міністр Алі Амін Гандапур рішуче засудив цей вибух і висловив свої співчуття родинам загиблих.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання, очолюване польовим командиром Хафізом Гюлем Бахадуром, яке є частиною пакистанського “Талібану”, повідомляє The Times of India.

Район поблизу афганського кордону вже давно слугує притулком для різних ісламістських бойових угруповань, які діють з обох сторін кордону. Ісламабад звинувачує бойовиків у створенні тренувальних таборів в Афганістані для організації нападів на пакистанську територію, проте Кабул заперечує ці звинувачення, вважаючи їх внутрішньою проблемою Пакистану.

Пакистанський Талібан, також відомий як Техрік-е-Талібан Пакистан (ТТП), об’єднує кілька ісламістських бойових груп, які вже тривалий час ведуть війну проти уряду Пакистану, прагнучи замінити його власною ісламською системою управління.

Основною метою бойовиків Талібану є пакистанські військові, які неодноразово проводили наступальні операції проти цього угруповання.