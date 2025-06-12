Теракт біля ТРЦ в Рівному: підозра за замовленням РФ

Про це повідомили у Facebook управління СБУ в Рівненській області

У справі теракту, що стався біля торгово-розважального центру в Рівному, правоохоронці висунули підозру 41-річному місцевому жителю. Інцидент трапився 20 березня 2025 року, коли неподалік ТРЦ вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Згідно з даними слідства, підозрюваний на початку 2025 року придбав гранату Ф-1, з якої виготовив вибуховий пристрій. Про це стало відомо 12 червня з повідомлення управління СБУ в Рівненській області.

“В ході досудового розслідування встановлено, що (представники РФ – ред.) планували здійснити теракт проти працівників районного управління поліції у Рівному, коли поблизу підрозділу перебуватиме велика кількість правоохоронців. Через збіг випадкових обставин саморобний вибуховий пристрій здетонував завчасно. У ході пошукових заходів співробітники Служби безпеки встановили та затримали особу, що виготовила на замовлення РФ СВП, який здетонував в автомобілі.” – Управління СБУ в Рівненській області

Підозрюваний є 41-річним наркозалежним жителем Рівного, який отримав замовлення через Telegram-канал. Для виконання цього завдання він залучив трьох місцевих жителів, які допомогли йому придбати необхідні компоненти для вибухового пристрою.

Відповідно до інструкцій, чоловік виготовив дистанційний механізм підриву з віддаленим доступом для російських спецслужб. Вибухівку він замаскував у металеву коробку для алкогольного напою та залишив у схроні, передавши геолокацію російському куратору.

Слідство також виявило, що до злочинної діяльності були залучені дві 16-річні дівчини з Рівного. Вони забрали активований вибуховий пристрій зі схрону, замаскували його під подарунок і доставили через місто невідомому чоловіку, якого вказав куратор.

Цей чоловік виявився жителем Харкова, якого російські спецслужби залучили до виконання теракту без його відома.

Він познайомився в Telegram із представником російської спецслужби, який пообіцяв йому гроші за виконання завдання. Орендувавши квартиру в Рівному, він отримав від куратора місце, де забрав “подарунок” у дівчат, і мав доставити його до районного управління поліції, скориставшись таксі.

На момент перебування в таксі на мобільний телефон, під’єднаний до вибухового пристрою, надійшло випадкове SMS-сповіщення, що спричинило детонацію.

Внаслідок вибуху водій таксі та пасажир отримали травми різного ступеня тяжкості.

Слідчі СБУ висунули затриманому підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: терористичний акт, незаконне поводження з вибуховими речовинами та незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За ці злочини передбачено до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

Також 16-річній дівчині, яка брала участь у підготовці вибуху, повідомили про підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Інші причетні особи також можуть отримати підозри.

Після вибуху 20 березня були зафіксовані свідчення очевидців події.